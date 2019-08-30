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30.08.2019 - 06:44

Meteoroloji'den sel uyarısı! Yarın sabaha kadar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan son rapora göre Doğu Karadeniz için sel uyarısı var.

Meteoroloji'den sel uyarısı! Yarın sabaha kadar etkili olacak

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıya göre Doğu Karadeniz'de başlayacak olan sağanak yağış öğle saatlerinde etkisini artırarak Rize çevreleri ile Trabzon ve Artvin'de etkili olacak. Yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

MARMARA'DA DA SICAKLIK AZALIYOR

Marmara ve Ege’de bugün parçalı bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın orta ve doğu kesimlerinde sıcaklık birkaç derecelik azalma bekleniyor.

Meteorolojiden sel uyarısı Yarın sabaha kadar etkili olacak

 

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Meteoroloji'den sel uyarısı! Yarın sabaha kadar etkili olacak

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