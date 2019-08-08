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HaberlerGündemMeteoroloji'den sıcak hava uyarısı: O bölgelerde 4 derece artacak
08.08.2019 - 19:52| AA

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: O bölgelerde 4 derece artacak

Hava sıcaklıklarının yarın kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: O bölgelerde 4 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın havanın yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ve batısı ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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