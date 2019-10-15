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15.10.2019 - 19:28 |

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! 16 Ekim İstanbul'da yarın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 Ekim Çarşamba gününe ilişkin yurt genelinde beklenen hava durumlarını açıkladı. İstanbul ile ilgili pus ve sis uyarısının yapıldığı hava durumu tahminlerini bir araya getirdik. İşte yurt genelinde 16 Ekim Çarşamba hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! 16 Ekim İstanbul'da yarın...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

İSTANBUL 16°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA 12°C, 27°C Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 17°C, 26°C Parçalı bulutlu

FETÖ şüphelisi, kaçaklara organizatörlük yaparken yakalandıEdirne'nin Keşan ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan 4 araç sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerince durduruldu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı. Tutuklulardan A.A.'nın eski polis memuru olduğu ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.
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