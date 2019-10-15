Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! 16 Ekim İstanbul'da yarın...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



İSTANBUL 16°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



ANKARA 12°C, 27°C Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu



İZMİR 17°C, 26°C Parçalı bulutlu