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23.10.2019 - 19:28 |

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yarın İstanbul ve Ankara'da...

Yurt genelinde bir süredir devam eden sıcak havalar, vatandaşların yüzünü güldürüyor. Peki yarın hava durumu nasıl olacak? İşte başta büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt genelinde 24 Ekim Perşembe hava sıcaklıkları...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yarın İstanbul ve Ankara'da...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri, Osmaniye'nin güney kesimleri, Samsun'un doğu ilçeleri ile bu akşam saatlerinde Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

İSTANBUL 15°C, 22°C Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA 7°C, 23°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR 16°C, 26°C Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

Kazada yaralandı, çikolatasını bırakmadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, bakkaldan dönerken hafif ticari aracın çarptığı Suriye uyruklu Riham Amin (7), yaralandı. Yaralı çocuğun, sedye ile taşınırken elindeki çikolatayı bırakmadığı görüldü.
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