Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yarın İstanbul ve Ankara'da...
Yurt genelinde bir süredir devam eden sıcak havalar, vatandaşların yüzünü güldürüyor. Peki yarın hava durumu nasıl olacak? İşte başta büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt genelinde 24 Ekim Perşembe hava sıcaklıkları...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri, Osmaniye'nin güney kesimleri, Samsun'un doğu ilçeleri ile bu akşam saatlerinde Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
İSTANBUL 15°C, 22°C Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ANKARA 7°C, 23°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR 16°C, 26°C Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli