Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yarın İstanbul ve Ankara'da...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri, Osmaniye'nin güney kesimleri, Samsun'un doğu ilçeleri ile bu akşam saatlerinde Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI



Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



İSTANBUL 15°C, 22°C Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



ANKARA 7°C, 23°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



İZMİR 16°C, 26°C Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli