Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yarın İstanbul'da hava...
Yurt genelinde bir süredir devam eden sıcak havalar, vatandaşların yüzünü güldürüyor. Peki yarın hava durumu nasıl olacak? İşte başta büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt genelinde 17 Ekim Perşembe hava sıcaklıkları...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Muğla, Bilecik ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
İSTANBUL 16°C, 22°C Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ANKARA 12°C, 24°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 18°C, 25°C Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu