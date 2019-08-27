Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! 28 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Yurt genelinde yaz mevsiminin sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde ani hava değişimleri yaşanıyor. Son günlerde gün be gün hava durumu takibi yapan vatandaşlar yarın hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabını arıyor. İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt genelinde 28 Ağustos hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 24°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 17°C, 30°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 27°C, 37°C Az bulutlu ve açık