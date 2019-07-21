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21.07.2019 - 20:37

Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! 22 Temmuz Pazartesi hava durumu...

Son günlerde artan yaz yağmurları sonrası en çok merak edilen konulardan biri olan hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı geldi. İşte 22 Temmuz Pazartesi yurt genelinde hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! 22 Temmuz Pazartesi hava durumu...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Samsun, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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