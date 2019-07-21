Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! 22 Temmuz Pazartesi hava durumu...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Samsun, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.