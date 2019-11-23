Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugüne dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Uşak, Manisa, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğitahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 6°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 5°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık