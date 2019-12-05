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05.12.2019 - 14:13 | | AA

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Buzlanma ve don!

Marmara Bölgesi'nde Sakarya'nın güneyi ile Trakya'nın batısında buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Buzlanma ve don!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, Sakarya'nın güneyindeki Pamukova, Geyve, Taraklı, Karapürçek ve Akyazı ile Trakya'nın batısındaki Edirne, Meriç, İpsala, Lalapaşa, Uzunköprü, Havsa, Süloğlu, Kırklareli, Pehlivanköy, Kofçaz, Pınarhisar, Lüleburgaz, Babaeski ve Hayrabolu'da yarından itibaren kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Cumartesi ve pazar günleri de devam edecek buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

 BİR UYARI DAHA!

Öte yandan; Çankırı ve Kırıkkale genelinde 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çankırı ve Kırıkkale'de 6-8 Aralık tarihlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don görüleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, sürücülerin ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

 

 

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