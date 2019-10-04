Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

İstanbul: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33