Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yarın ise şiddetini artırarak, pazartesi günü öğle saatlerine kadar Marmara ve Ege Bölgesinde fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar ile baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Yarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in batısında sağanak yağış etkisini gösterecek.

İŞTE 22 ARALIK 2019 HAVA DURUMU

İstanbul - hafif yağışlı 14 - 19 derece

Ankara - hafif yağmurlu 0 - 12 derece

İzmir - sağanak yağışlı 13 - 18 derece