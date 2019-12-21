Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Fırtına ve sağanak yağış etkisini gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarısına göre yarın 22 Aralık 2019 pazar günü yurt genelinde fırtına ve sağanak yağış etkili olacak. Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgar bugün akşam saatlerinde etkisini artıracak ve yarın sabaha kadar etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere ülkenin batı kısmı sağanak yağışın etkisinde. İşte 22 Aralık 2019 pazar günü Meteoroloji hava durumu raporu.
Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yarın ise şiddetini artırarak, pazartesi günü öğle saatlerine kadar Marmara ve Ege Bölgesinde fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar ile baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
Yarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in batısında sağanak yağış etkisini gösterecek.
İŞTE 22 ARALIK 2019 HAVA DURUMU
İstanbul - hafif yağışlı 14 - 19 derece
Ankara - hafif yağmurlu 0 - 12 derece
İzmir - sağanak yağışlı 13 - 18 derece