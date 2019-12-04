Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KAR EDİRNE'DEN GİRİŞ YAPTI!

Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde yerini karla karışık yağmura bırakacağını belirtti.

MEVSİMİN İLK KARI SEVİNÇLE KARŞILANDI

Hamzabeyli köyünde yaşayan Mehmet Tunca, mevsimin ilk karının köyde sevinçle karşılandığını söyledi.

Kar yağışının gece saatlerinde başladığını anlatan Tunca, "Yılın ilk karı yağdı. Her yer çok kuraktı. Yağış ekinlerimize de çok iyi geldi. Çok sevindik." dedi.

Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Osman Alaç ise tam zamanında gelen kar yağışına en çok torunlarının sevindiğini ifade etti.

Kar yağışının bereketli olduğunu dile getiren Alaç, "Arkadaşlarla kar topu oynadık. Ekinlerimiz yağış nedeniyle kuraklık tehlikesinden kurtuldu. Çok sevinçliyiz." diye konuştu.

İSTANBUL DONUYOR

İstanbul genelinde etkili olmaya devam eden yağışın yanı sıra soğuk hava dalgası da vatandaşa zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak iş ve okullarına gitmek için yollara düşen İstanbulluların yağıştan ve soğuk havadan korunmak için tedbirli oldukları görüldü. Vatandaşlar, soğuktan korunmak için kışlık montlarını giyerek şemsiyelerini de yanına almayı ihmal etmedi.

İstanbul'da sağanak yağışın gün boyu süreceği ve sıcaklık değerlerinin düşeceği kaydedildi.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR!

Haftanın ortası Çarşamba günü yurdun büyük kısmı yağış alıyor. Özellikle Orta ve Batı bölgelerde etkili olan yağışa soğuk hava eklenmiş durumda. İç Ege'de, İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de Bolu çevrelerinde yağışları yer yer karla karışık yağmur, yükseklerde kara çevirebiliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Çanakkale ve Balıkesir'de kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Manisa'da kuvvetli yağmur, Kütahya ile Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 9°C

Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, 5°C

Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.