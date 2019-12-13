14.12.2019 - 00:03 | | AA
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kuvvetli şekilde geliyor
Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre; Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), Muğla çevrelerinde fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.