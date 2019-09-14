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14.09.2019 - 11:07 | | İHA

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! O iller dikkat...

Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! O iller dikkat...

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum ilinin kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların düştüğü bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’da 6, Ardahan ve Kars’ta 3, Ağrı’da 5, Iğdır’da 10, Tunceli’de 11 ve Erzincan'da 14 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 29 Tunceli’de 27, Iğdır’da 26, Ardahan'da 21, Erzurum'da 23, Kars'ta 20, Ağrı’da 24 derece.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle’de eksi 1,3 en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemaliye’de 32, 3 derece oldu.

Zıpkınla öldürülen vatoz balığı kıyıya vurduYalova’nın Armutlu sahilinde zıpkınla öldürülmüş vatoz balığı kıyıya vurdu. Üzerinde zıpkın izlerine rastlanan vatoz balığını, meraklı vatandaşların ilgi odağı oldu.
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