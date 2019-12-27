27.12.2019 - 13:12 | | AA
Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleriyle Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunda yarın yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
İstanbul'da gemi kıyıya çarptı!Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.