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19.09.2019 - 14:54 | | DHA

Meteoroloji'den Tuzla'daki yangınla ilgili flaş açıklama!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla'daki yangın sırasında gökyüzüne karışan kimyasalların Türkiye için tehlike yaratmayacağını açıkladı.

Meteoroloji'den Tuzla'daki yangınla ilgili flaş açıklama!
Meteoroloji'den Tuzla'daki yangınla ilgili flaş açıklama!
Meteoroloji'den Tuzla'daki yangınla ilgili flaş açıklama!
Meteoroloji'den Tuzla'daki yangınla ilgili flaş açıklama!
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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Tuzla'da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye'yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir" denildi.

Tuzla'da meydana gelen yangın nedeniyle havaya salınan kimyasalların İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir için tehlikeli olacağı iddia edilmişti.

İBB’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dün çıkan ve  yoğun çabalar sonucu söndürülen Tuzla Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada  çıkan yangının soğutma çalışmalarının 4 araç ve 12 personelle devam ettiğini  belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kimya fabrikasında dün 11.40'ta  başlayan yangının, 18.15 itibariyle söndürüldüğü hatırlatılarak şunlar  kaydedildi:

"Bugün itibariyle, İBB İtfaiyesinden 4 Araç, 12 personel soğutma  çalışmalarında görev alıyor. Yangın sırasında meydana gelen patlamada iki itfaiye  eri yaralanmıştı. Yaralı erlerden Yusuf Tüysüz taburcu edilirken, Nebi Polat'ın  tedavisine devam ediliyor. İstanbul İtfaiyesi yangına, 21 istasyonundan 55 araç,  160 personel ile müdahale etti. İBB itfaiyesi ile birlikte, ilçe belediyelerden  14,İSKİ'den de 3 su ikmal aracı söndürme çalışmalarında görev aldı. Ayrıca,  çalışmalara Gebze İtfaiyesinden de 3 araç katıldı. Yangının çıkış nedeni  itfaiyenin nihai raporundan sonra netleşecek."

 

 

 

 

 

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