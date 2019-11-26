Meteoroloji'den uyarı geldi! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına, Batı Akdeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı 16