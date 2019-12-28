28.12.2019 - 18:51 | | İHA
Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli şekilde geliyor
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi’nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kuzey ve Orta Ege’de yarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın Salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.