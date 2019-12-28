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28.12.2019 - 18:51 | | İHA

Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli şekilde geliyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi’nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli şekilde geliyor

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kuzey ve Orta Ege’de yarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın Salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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