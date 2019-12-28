Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli şekilde geliyor

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kuzey ve Orta Ege’de yarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın Salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.