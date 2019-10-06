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06.10.2019 - 19:48 |

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 7 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Sonbaharın yavaş yavaş kendini hissettirmesiyle beraber hava sıcaklıklarında da düşüşler başladı. Birkaç gündür sağanak yağışların etkili olduğu yurt genelinde 7 Ekim Pazartesi gününe ilişkin Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerini bir araya getirdik. İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 7 Ekim hava sıcaklıkları...

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 7 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Antalya, Tokat, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri, Mersin'in doğusu, Osmaniye'nin batı kesimleri, Trabzon'da kuvvetli (21-50 Kg/m2) Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Batı ve kuzey kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Yağışların Doğu Akdeniz ve Trabzon'da kuvvetli 821-50 Kg/m2)Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 7°C, 22°C Parçalı bulutlu

İZMİR 17°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 7 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 7 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

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