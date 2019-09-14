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14.09.2019 - 21:36 | | AA

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Bu gece etkisini artıracak

Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Bu gece etkisini artıracak

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden sonra bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

Yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlara sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımdaki aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: Bu gece etkisini artıracak

 

Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandıÇankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Çankırı'da akşam saatlerinde 4 dakika arayla 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Saat 21.08'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem şehirde paniğe neden oldu. 4 dakika sonra meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem ise şehir merkezinde hissedildi.
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