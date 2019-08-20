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20.08.2019 - 18:25| AA/DHA

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: İstanbul'da karabulutlar hakim olmaya başladı

Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: İstanbul'da karabulutlar hakim olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu geceden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Duyuruda bölge sakinlerine, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'DA KARABULUTLAR HAKİM OLMAYA BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da karabulutlar hakim olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Özellikle İstanbul'un boğazlar ile sahil kıyıları için yapılan uyarı sonrasında hafta sonu selin yaşandığı başta Eminönü olmak üzere sahil kıyılarında karabulutlar hakim olmaya başladı.

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