27.11.2019 - 13:34 | | AA
Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı
Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Tokat çevrelerinde yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelide hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Tokat civarının yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
Numaracı köpek vatandaşları seferber ettiBursa’da bir süre aksayarak yürüdükten sonra kendisini yere bırakan köpeği gören vatandaşlar seferber oldu. Şehrin en işlek caddesinde baygın halde yerde yatan köpeğin etrafında toplanan onlarca kişi aramadık yer bırakmayıp yardım istedi. Ancak bir süre sonra olay yerine gelen bir esnaf köpeğin numarasını ortaya çıkardı. Kendini sevdirmek için numara yaptığı anlaşılan köpek, bir süre sonra ayağa kalkıp yürüyünce kalabalık büyük şaşkınlık yaşadı.