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26.08.2019 - 13:38

Meteoroloji'den yarın için sağanak uyarısı

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den yarın için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

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