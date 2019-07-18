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18.07.2019 - 19:58| AA

Meteoroloji'den yeni uyarı: Özellikle o ilde çok kuvvetli olacak

Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan'da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den yeni uyarı: Özellikle o ilde çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak bekleniyor.

Yağışların Samsun'un doğusunda kuvvetli, Ordu çevrelerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, ülkenin batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde de önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın da genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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