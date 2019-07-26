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26.07.2019 - 20:10

Meteoroloji'den yeni uyarı: Yağmur yurdu terk etmiyor

Giresun'un iç kesimleriyle Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yeni uyarı: Yağmur yurdu terk etmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimleriyle Trabzon ve Rize'nin yükseklerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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