Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! Hava durumu yarın nasıl olacak?
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son paylaşımda yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı. Marmara Bölgesinde bunaltıcı sıcaklık ise bugün öğle saatlerinde etkisini hissettirdi. Yarın hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece daha yüksek olması beklenirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. İşte il il hava durumu raporu...
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji tarafından yayımlanan son raporda hava sıcaklıklarına ilişkin yeni bigiler verildi. Bugün yurdun büyük bölümünde etkili olan sıcak ve bunaltıcı havanın yarın 6 ila 10 derece daha artması beklendiği duyuruldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıkların 46 dereceyi aşmasının ardından vatandaşlar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yarın Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. İşte il il hava durumu raporu...
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
İç Ege, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede geçen haftaya kadar hava sıcaklığı 40 derecenin altında seyretti. Bayramın ilk gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan bölgede, sıcaklıklar 6-7 derece yükseldi.
Hava sıcaklığı bugün Diyarbakır ve Siirt'te 43, Şanlıurfa'da 45,8, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise 46,8 dereceye ulaştı.
Uzmanlar, sıcak havanın yol açabileceği güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı, özellikle kronik sağlık sorunu bulunanlar, 65 yaş üstü olanlar ve çocukların dikkatli davranması konusunda uyarıda bulundu.
Süs havuzlarına koştular
Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, Anzele'deki süs havuzunda serinlemeye çalıştı. Vatandaşlardan Muharrem Ekin, sıcaktan bunalan çocukları serinlemek için süs havuzuna getirdiklerini söyledi. Kadriye Ekin de düşük gelire sahip oldukları için çocukları havuz veya denize götüremediklerini belirtti. Çocuklardan Salih Can İşçi ise serinlemek için havuza girdiklerini anlattı.
Siirt'te de bazı çocuklar Mithat Öktüren Bulvarı Cumhuriyet Meydanı'ndaki süs havuzundaki fıskiyelerin altında serinlemeye çalıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ia 6 derece artacağı, güney ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
YÜKSEK SICAKLIK UYARISI: Günün en yüksek hava sıcaklıkların İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in İç Kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Etkili olması beklenen sıcak havanın oluşturabileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı vb.) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İskenderun körfezi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BAYBURT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 45°C
Az bulutlu ve açık