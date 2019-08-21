Meteroroloji'den 7 ile kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar ülkenin iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Konya'nın kuzey ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği öngörülüyor.
Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı!Kadıköy'de, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını yol kesip çöp konteynerlerini devirerek protesto edenlere tepki gösteren bir vatandaşı bıçakla ağır yaralayan şüpheli HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında yakalandı.