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21.08.2019 - 12:35| AA

Meteroroloji'den 7 ile kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Konya'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Meteroroloji'den 7 ile kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar ülkenin iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Konya'nın kuzey ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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