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03.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Metin Altıok Şiir Ödülü Gökçenur Ç.’nin

Şair Metin Altıok’un anısına Kırmızı Kedi Yayınevi’nin düzenlediği Metin Altıok Şiir Ödülü’nün sahibi belli oldu.

Metin Altıok Şiir Ödülü Gökçenur Ç.’nin

Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Eray Canberk, Haydar Ergülen, Hilmi Yavuz, Şükrü Erbaş ve Doğan Hızlan’dan oluşan seçici kurul, bu sene yarışmaya katılan eserler arasında ödüle değer eser göremezken, yarışma yönetmeliği çerçevesinde jüri önerisiyle yarışma yılı içerisinde basılan eserleri de inceledi ve bir karara vardı. Kurul, “Giderken Öpmeseydin Keşke” adlı kitabı ile şair Gökçenur Ç.’yi ödüle değer gördü.

Kurulun açıklamasında, “Şiire yeniden başlıyormuşçasına tazeliği hissettirdiği için Gökçenur Ç. 12. Metin Altıok Şiir Ödülü’ne değer görüldü” denildi. Ödül töreni gelecek yıl 14 Mart’ta yapılacak.

 

 

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