MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriMetin Feyzioğlu'ndan CNN Türk'te önemli açıklamalar
24.11.2019 - 10:12 |

Metin Feyzioğlu'ndan CNN Türk'te önemli açıklamalar

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu CNN Türk’te canlı Hakan Çelik'e açıklamalarda bulunuyor.

Metin Feyzioğlu'ndan CNN Türk'te önemli açıklamalar

Feyzioğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

(CHP'den neden istifa etti?)

Sürekli dedikodulara dahil etmeye çalıştılar. Bu konularla anılmak gerçekten istemiyorum.

(CHP'yi karıştıran iddia)

Saldırı ilk olarak bana yöneldi.

Bence partinin içinden kaynaklanan bir durum.

Benimle ilgili kısım FETÖ'yle alakalı.

Gördüğüm kadarıyla içeriden bir kavga var. Bu dedikodular asıl hizmeti gölgeliyor. Muhalefet icraatlarıyla gündeme gelmeli.

Genel başkanlığı hiç düşünmedim.

Siyasi partiyle devleti ayırmak lazım.

Ülkeyi yönetenlerle tabii ki ilişki kuracağız.

Robot hesapları en kötü şekilde saldırıyor. Tek ricam söylediklerimize yoğunlaşsınlar. Ben particilik yapmıyorum.

Bu tartışmada demokrasi kaybeder.

(Barolar Birliği seçimi)

126 bin var seçilirken alınan oy 24 bin.

Kan donduran olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdüİstanbul Zeytinburnu'nda sabaha karşı bir kadın, uyuyan kocasını balta ile öldürdü. Olayın ardından komşusuna giden kadın polis çağırmasını istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri cinayeti işleyen kadını gözaltına aldı. Evde bulunan çocuklar ise polis eşliğinde çocuk büro amirliğine götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akciğerine pıhtı atan doktor, sağlığına kavuştu!

Akciğerine pıhtı atan doktor, sağlığına kavuştu!

KYK bursu yattı mı? KYK burs ve kredi ücretleri hesaplara yattı mı?

KYK bursu yattı mı? KYK burs ve kredi ücretleri hesaplara yattı mı?

Çatıdan gelen sesi duyunca kapıyı kitleyip polise haber verdi!

Çatıdan gelen sesi duyunca kapıyı kitleyip polise haber verdi!

24 Kasım son depremler listesi! En son nerede deprem oldu?

24 Kasım son depremler listesi! En son nerede deprem oldu?

Sıradaki Haber