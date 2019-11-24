Metin Feyzioğlu'ndan CNN Türk'te önemli açıklamalar

Feyzioğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

(CHP'den neden istifa etti?)

Sürekli dedikodulara dahil etmeye çalıştılar. Bu konularla anılmak gerçekten istemiyorum.

(CHP'yi karıştıran iddia)

Saldırı ilk olarak bana yöneldi.

Bence partinin içinden kaynaklanan bir durum.

Benimle ilgili kısım FETÖ'yle alakalı.

Gördüğüm kadarıyla içeriden bir kavga var. Bu dedikodular asıl hizmeti gölgeliyor. Muhalefet icraatlarıyla gündeme gelmeli.

Genel başkanlığı hiç düşünmedim.

Siyasi partiyle devleti ayırmak lazım.

Ülkeyi yönetenlerle tabii ki ilişki kuracağız.

Robot hesapları en kötü şekilde saldırıyor. Tek ricam söylediklerimize yoğunlaşsınlar. Ben particilik yapmıyorum.

Bu tartışmada demokrasi kaybeder.

(Barolar Birliği seçimi)

126 bin var seçilirken alınan oy 24 bin.