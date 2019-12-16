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16.12.2019 - 09:10 |

Metin Hara'ya şok! İhbar ettiler

Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan Metin Hara, diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü verdiği gerekçesiyle ihbar edildi. 6 ay hapsi istenen Hara’nın iş yeri de mühürlendi.

Metin Hara'ya şok! İhbar ettiler

Adrıana Lima ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran yazar Metin Hara, kendi kendini 'doktor' ilan edince, savcılığa ihbar edildi. Bir vatandaş, 'Tıp eğitimi olmamasına rağmen doktor unvanı kullanıyor' diyerek Metin Hara'yı BİMER'e şikayet etti.

'FELSEFEMİ ANLATIYORUM'

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; soruşturmada; Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendi. İş yeri mühürlendi. Hara, ifadesinde "Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum" dedi. Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan dava açıldı.

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