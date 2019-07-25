Metin Yıldız kimdir, kaç yaşında? Metin Yıldız biyografisi

Aslen Fatsa, Orduludur. Memur bir ailenin ortanca çocuğudur. Lise mezunudur. 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra Vizontele Tuuba (2003) ile birlikte BKM serüveni başladı. 2008-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı TV programında rol aldı. atv'de yayınlanan Alemin Kıralı adlı dizide Kubat Otuzşubat rolünü canlandırdı. Kadim Dostum dizisinde oynadı. Metin Yıldız evlidir ve Berfin Su ve Şimal isimli iki çocuk babasıdır.

Filmografi

Deli Yürek: 2002 (Dizi) (Show TV)

Vizontele Tuuba: 2003 (Film) Cazgır rolünde

Kalp Gözü: 2004 (Dizi) (Kanal 7) Macit rolünde (konuk oyuncu)

Selena: 2006 (Dizi) (atv) Deli rolünde (konuk oyuncu)

Kutsal Damacana: 2007 (Film) Radyocu rolünde

Çok Güzel Hareketler Bunlar: 2008-2011 (Kanal D) Metin rolünde

Neşeli Hayat: 2009 (Film)

Çok Filim Hareketler Bunlar: 2010 (Film)

Yangın Var: 2011 (Film)

Alemin Kıralı: 2011-2013 (Dizi) (atv) Kubat Otuzşubat rolünde

Olum Bak Git: 2012 (Film)

Salih Kuşu: 2013 (Dizi) (Show TV)

Sağ Salim 2: Sil Baştan: 2014 (Film)

Kadim Dostum: 2014 (Dizi) (FOX TV)

Mucize (film): 2014

Aşk Yeniden: 2015 (konuk oyuncu)

Benim Adım Osssman: 2018 (Film)

Mucize 2: Aşk: 2019 (Film)

Senaryo yazarı

Çok Güzel Hareketler Bunlar: 2008-2011 (Kanal D)