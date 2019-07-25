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25.07.2019 - 15:33

Metin Yıldız kimdir, kaç yaşında? Metin Yıldız biyografisi

Metin Yıldız, 20 Ağustos 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine 2002 yılında yayınlanan Deli Yürek dizisi ile başlayan Metin Yıldız, 2003 yılında Vizontele Tuuba filminde Cazgır rolünde yer aldıktan sonra BKM serüvenine adım attı. 2008-2011 yılları arasında Kanal D ekranında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı TV programında rol alan Metin Yıldız son dönemde sevgilisini dövdüğü iddiasıyla gündeme geldi. Peki Metin Yıldız kimdir?

Metin Yıldız kimdir, kaç yaşında? Metin Yıldız biyografisi

Aslen Fatsa, Orduludur. Memur bir ailenin ortanca çocuğudur. Lise mezunudur. 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra Vizontele Tuuba (2003) ile birlikte BKM serüveni başladı. 2008-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı TV programında rol aldı. atv'de yayınlanan Alemin Kıralı adlı dizide Kubat Otuzşubat rolünü canlandırdı. Kadim Dostum dizisinde oynadı. Metin Yıldız evlidir ve Berfin Su ve Şimal isimli iki çocuk babasıdır.

Filmografi

Deli Yürek: 2002 (Dizi) (Show TV)
Vizontele Tuuba: 2003 (Film) Cazgır rolünde
Kalp Gözü: 2004 (Dizi) (Kanal 7) Macit rolünde (konuk oyuncu)
Selena: 2006 (Dizi) (atv) Deli rolünde (konuk oyuncu)
Kutsal Damacana: 2007 (Film) Radyocu rolünde
Çok Güzel Hareketler Bunlar: 2008-2011 (Kanal D) Metin rolünde
Neşeli Hayat: 2009 (Film)
Çok Filim Hareketler Bunlar: 2010 (Film)
Yangın Var: 2011 (Film)
Alemin Kıralı: 2011-2013 (Dizi) (atv) Kubat Otuzşubat rolünde
Olum Bak Git: 2012 (Film)
Salih Kuşu: 2013 (Dizi) (Show TV)
Sağ Salim 2: Sil Baştan: 2014 (Film)
Kadim Dostum: 2014 (Dizi) (FOX TV)
Mucize (film): 2014
Aşk Yeniden: 2015 (konuk oyuncu)
Benim Adım Osssman: 2018 (Film)
Mucize 2: Aşk: 2019 (Film)

Senaryo yazarı

Çok Güzel Hareketler Bunlar: 2008-2011 (Kanal D)

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