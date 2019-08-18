18.08.2019 - 11:39
MSB son dakika olarak duyurdu! Metina'ya hava harekatı!
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
İki grup hastane önünde birbirine ateş açtı!Antalya’da, Kepez Devlet Hastanesi önünde, husumetli iki grup, otomobillerinden birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olaydaki otomobillerden birini terk edilmiş halde bulurken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.