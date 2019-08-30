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30.08.2019 - 04:27| AA

Metrelerce sürüklendi! Otomobil bu hale geldi...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Metrelerce sürüklendi! Otomobil bu hale geldi...

Alınan bilgiye göre, Remzi Işıksungur (23) yönetimindeki 35 ZA 2335 plakalı otomobil, Gölcük Yaylası Avcılar Çeşmesi mevkisinde dağlık alandaki karayolundan bir alt yola yaklaşık 20 metre savrularak yuvarlandı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Metrelerce sürüklendi Otomobil bu hale geldi...

Araç içinde sıkışan Işıksungur, kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralanan Işıksungur, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kötü kokular gelen evden ceset çıktıNiğde'de Afgan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak.
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