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13.10.2019 - 10:09 | | İHA

Metrelerce yüksekte korkutan görüntü

Eskişehir’de 5 katlı binanın süslenmesi için yerden metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan bir genç, yürekleri ağza getirdi.

Metrelerce yüksekte korkutan görüntü

Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak'ta bir binanın çatısında hayatını tehlikeye atarak çalışan genç, görenleri şaşkına çevirdi. Metrelerce yüksekte binanın süslenmesinde çatıda ekmek parasını kazanmak için çalışan gencin ölümle oyunu kameralara yansıdı. Dakikalarca süren ölüm oyununu gören vatandaşlar duruma ‘pes’ dedi.

Eğimli çatının üzerinde bulunan kiremitlerde çalışan genç, adeta ölüme davetiye çıkardı. Son yıllarda yaralanma ve ölümle sonuçlanan iş kazalarına ve sayısız uyarılara rağmen önlemsiz çalışmalar devam ediyor.

 

 

Eşinden boşandı paraşütle atlayarak kutladıBursa’da, geçen yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak, oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın (49) davası sonuçlandı. Eşinden boşanan ve paraşütle indiği alanda lokma dağıtan Karaş, "Boşandığım zaman uçacaktım, diye söz vermiştim; uçtum" dedi.
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