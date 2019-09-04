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04.09.2019 - 09:34| İHA

Metrobüs asansöründe büyük panik!

İstanbul Beylikdüzü metrobüs son durağında asansöre binen bebekli çift, asansörün bozulmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Yaklaşık yarım saat havasız asansörde kurtarılmayı bekleyen aile, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kurtarıldı.

Metrobüs asansöründe büyük panik!

Olay, dün 18.30 sıralarında Beylikdüzü metrobüs son durağında meydana geldi. Metrobüse gitmek isteyen Akçam ailesi bebek arabası olduğundan dolayı metrobüs asansörünü kullanmayı tercih etti. Yanlarına binen bir vatandaş ile yukarıya çıkan Akçam ailesi asansörün birden durmasıyla panik yaşadı. Asansörde yaşanan arıza nedeniyle metrobüs görevlileri harekete geçti ve itfaiyeye haber verildi. Bu sırada asansörde kalan aile, havanın sıcak olması ve alanın dar olması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Metrobüs asansöründe büyük panik

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Asansörde kalanlar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Asansörden kurtarılan vatandaşların üzerlerinin sırılsıklam olması gözden kaçmadı.  

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