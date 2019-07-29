MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMetrobüste mide bulandıran olay! Çığlık atarak elinden kurtuldu
29.07.2019 - 10:25

Metrobüste mide bulandıran olay! Çığlık atarak elinden kurtuldu

İstanbul'da meydana gelen iğrenç olay, kalabalığın en yoğun olduğu toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüste yaşandı. 35 yaşındaki şüpheli Kenan T., 20 yaşındaki müştekiyi taciz etti. Bu sırada pantolonunun önü ıslanan şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheli hakkında dava açıldı. Şüphelinin mahkemedeki skandal ifadeleri ise pes dedirtti.

Metrobüste mide bulandıran olay! Çığlık atarak elinden kurtuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede mide bulandıran cinsel taciz olayı şöyle anlatıldı: 20 yaşındaki A.B. isimli genç kız 30 Mayıs günü metrobüse bindi. Yolculuk esnasında 35 yaşındaki şüpheli Kenan T. de müştekinin arkasına geçerek cinsel tacizde bulundu. Bu sırada pantolonu ıslanan şüpheli Kenan T.'yi daha önce de rahatsız ettiği S.A. fark etti ve bağırmaya başladı.

Bu durum üzerine müşteki A.B. arkasını dönerek şüpheliyi gördü ve Kenan T.'nin ön kısmının ıslandığını fark etti. Olayın büyümesi ardından güvenlik görevlilerince şüpheli gözaltına alındı. A.B. olay ardından Kenan T.'den şikayetçi oldu.

SKANDAL SAVUNMA

Kenan T. alınan savunmasında, metrobüs içerisindeki kalabalıkta sürtünme etkisi ile gayri ihtiyarı ereksiyon yaşadığını, ön kısmına idrarını kaçırdığını, suçlamayı kabul etmediğini ileri sürdü. Tanık S.A. ise alınan beyanlarında olayı doğruladı.

TUTUKLANDI

Savcılık, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı 'Cinsel Saldırı' ve 'Hayasızca Hareketler' suçlarını işlediğini belirterek hapis cezası talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda İstanbul Avcılar'da buna benzer bir durum meydana gelmişti. Metrobüs'te bir kadını taciz eden Fatih Ö. isimli şahıs gözaltına alınmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SABAH

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza!Eyüpsultan D-100 Karayolu Edirnekapı Mevkii'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralanırken, Ankara İstikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Terkedilmiş filmi konusu ve başrol oyuncuları

Terkedilmiş filmi konusu ve başrol oyuncuları

Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonunda flaş detaylar...

Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonunda flaş detaylar...

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Bıçaklandı, yakıldı, öldürüldü! Katili 10 yıl sonra...

Bıçaklandı, yakıldı, öldürüldü! Katili 10 yıl sonra...

Sıradaki Haber