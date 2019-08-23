MetrobÃ¼steki cinsel saldÄ±rÄ± zanlÄ±sÄ±na tahliye!

RAPOR MAHKEMEYE ULAÅžTI

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada tutuklu sanÄ±k F.Ã–. ile ÅŸikayetÃ§i N.C. hazÄ±r bulundu. SanÄ±k F.Ã–.'ye ait pantolon Ã¼zerindeki lekenin ne olduÄŸunun, kime ait olduÄŸunun, gerekli inceleme ve mukayeselerin yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan Adli TÄ±p Kurumu (ATK) raporu mahkemeye ulaÅŸtÄ±. Raporda, pantolon Ã¼zerinde 6 leke gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, bunlardan birinin sperm hÃ¼cresi olduÄŸu tespit edildiÄŸi belirtildi.

"SANIÄžIN ÃœST HADDEN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDÄ°YORUZ"

ÅžikayetÃ§i avukatÄ± Seher EriÅŸ, ATK raporunda sperm lekesine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildiÄŸini, mÃ¼vekkili ve sanÄ±ÄŸÄ±n beyanlarÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda suÃ§un iÅŸlendiÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "SanÄ±ÄŸÄ±n Ã¼st hadden cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve tutukluluk halinin devamÄ±na karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuÅŸtu.

SANIK: SUÃ‡SUZUM

SanÄ±k avukatÄ± GÃ¼lcan Karayel de "MÃ¼vekkil haksÄ±z yere tutuklu kalmaktadÄ±r. Dosyadaki rapor lehimizedir. AyrÄ±ca sÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin izlenmesi talebini biz de yineliyoruz. AyrÄ±ca pantolonun tamamÄ±nda sperm hÃ¼cresine ulaÅŸÄ±lamamasÄ± ilgili Ä±slaklÄ±ÄŸÄ±n idrar olduÄŸunu doÄŸrulamaktadÄ±r. MÃ¼vekkil linÃ§ kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne uÄŸramÄ±ÅŸ durumdadÄ±r" diye konuÅŸtu.Â SÃ¶z verilen sanÄ±k F.Ã–. "HiÃ§bir ÅŸekilde bu olay gerÃ§ekleÅŸmemiÅŸtir. SuÃ§suzum" dedi. Mahkeme, sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine karar vererek duruÅŸmayÄ± erteledi.

Ä°DDÄ°ANAME

Ä°ddianamede CevizlibaÄŸ'dan AvcÄ±lar yÃ¶nÃ¼ne doÄŸru giden metrobÃ¼ste ÅŸÃ¼pheli F.Ã–.'nÃ¼n,Â mÃ¼ÅŸteki N.C.'nin yanÄ±na giderek "SarkÄ±ntÄ±lÄ±k yapmak sÃ¼retiyel cinsel saldÄ±rÄ±" da bulunduÄŸu ve "hakaret" ettiÄŸi iddia ediliyor.Â Ä°ddianamede ÅŸÃ¼pheli F.Ã–.'nÃ¼n 3 yÄ±l 3 aydan 9 yÄ±l 6 aya kadar hapsi isteniyor. ÅžÃ¼pheli ilk ifadesinde "SuÃ§lamayÄ± kabul etmiyorum. MÃ¼ÅŸteki bana baÄŸÄ±rdÄ±. AraÃ§ iÃ§erisindeki kalabalÄ±k Ã¼stÃ¼me gelmesinden korktuÄŸum iÃ§in altÄ±ma idrarÄ±mÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±m.Â Pantolonumda bu nedenle Ä±slaklÄ±k oldu" demiÅŸti.

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