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24.09.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KAM İstanbul

‘Metroda Spor Var’

‘Avrupa Spor Haftası’ kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) etkinlik düzenlediği Yenikapı Metro İstasyonu, renkli görüntülere sahne oldu.

‘Metroda Spor Var’

İstasyona gelenleri zumba dansçıları karşıladı. İBB, Avrupa Spor Haftası kapsamında “Metroda Spor Var” organizasyonuyla etkinlikler düzenliyor. Her gün 2 milyondan fazla yolcu taşıyan İstanbul’un metroları 23-30 Eylül arasında kutlanacak hafta boyunca spor aktivitelerine ev sahipliği yapacak. Yenikapı Metro İstasyonu’na reaksiyon parkuru, bisiklet simülasyonu, mini golf sahası kuruldu.

Yağ ölçümü yapılıyor

Bunların yanı sıra zumba yapan dansçılar da büyük ilgi gördü. Ayrıca isteyenler alanda yağ ölçümü yaptırabiliyor. Hafta boyunca İstanbulluları spora teşvik etmek için İBB mecralarından ve sosyal medyadan video yayınlanacak. Etkinliğin açılışını yapan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, “Her gün 1.5 milyonu aşkın kişi metroyu kullanıyor. 3 parkurla bir hafta boyunca insanları hareket ettirmeye, farklı spor branşlarını deneyimlemeye çalışacağız” dedi. Parkurlarda dereceye giren vatandaşlara, İBB spor tesislerinden ücretsiz yararlanma fırsatı verilecek.

 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
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