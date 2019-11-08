Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandiline özel bir namaz var mıdır?

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Mevlid Kandili bu gece eda edilecek. İslam peygamberi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya geldiği gece olması nedeniyle büyük bir önem arz etmektedir. Her anında ümmeti için dua eden Peygamber Efendimiz ashabını asla unutmazdı. Bu özel geceyi ibadet ile geçirmeyi planlayan yüz binlerce insan mevlid kandili namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt arıyor? Peki Mevlid Kandiline özel bir namaz var mıdır?

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Mevlid Kandiline özel bir namaz bulunmamakla birlikte bu özel gecede Tesbih namazı kılınabilir. Tesbih namazının yanı sıra kılınacak olan nafile namazda bu gecede idrak edilebilir. Aynı zamanda Yüce kitabımız Kuran- Kerim'de bu özel gecede okunabilir. Ayetlerin anlamları araştırılabilir.