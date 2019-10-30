Mevlid Kandili ne zaman? 2019 Kandil tarihleri

2019 Yılı içerisinde Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Aşure günü geride kaldı. 2019 Yılının son kandili olan Mevlid Kandili'nin tarihi ise merak konusu oldu. Peki Mevlid Kandili bu yıl ne zaman idrak edilecek? Mevlid Kandili bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte Mevlid Kandili hakkında merak edilenler...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2019 Yılının Mevlid Kandili, 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek.

Peygamberin dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili her yıl İslam alemi tarafından çeşitli etkinlikler ve ibadetlerle anılıyor. Diyanet’in kandille ilgili paylaşımı ise şöyle; Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

2019 KANDİL TARİHLERİ

7 Mart 2019 Perşembe Regaip Kandili

2 Nisan 2019 Salı Miraç Kandili



19 Nisan 2019 Cuma Berat Kandili



8 Kasım 2019 Cuma Mevlid Kandili