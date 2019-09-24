24.09.2019 - 14:14 |
Mevlid Kandili ne zaman? 2019 Mevlid Kandili tarihi
Dini günler arasında yer alan Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. 2019 Mevlid Kandili ne zaman sorusu yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili tarihini resmi internet sayfasından duyurdu.
Mevlid Kandili, peygamber efendimizin doğduğu Hicri Rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Emevile ve Abbasiler dönemlerinde kutlama örneğine rastlanmayan bu gece için ilk kutlama, hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl sonra Mısır’da Şii Fatımi Devleti döneminde yapılmıştır.
Mevlid kelime anlamı olarak doğum zamanı anlamına gelir. Kuran-ı Kerim’de yer almaz. Hz. Muhammed’in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Şiiler Rebiülevvel ayının 17’nci geceyi 18’inci güne bağlayan gece, Sünniler ise 11’inci geceyi 12’nci güne bağlayan günü Mevlid gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan edilmiştir.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
2019 Mevlid Kandili 8 Kasım 2019 tarihinde idrak edecek.
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