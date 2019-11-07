Mevlid Kandili yarın mı idrak edilecek 2019? Kandil gecesi nasıl ibadet edilir?

Mevlid Kandili tarihi araştırılırken, bu anlamlı günde nasıl ibadet edilmesi gerekir merak ediliyor. İslam aleminin heyecanla idrak edeceği Mevlid Kandili ne zaman olacak? Mevlid Kandili'ni anlam ve önemine yakışır şekilde geçirmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesine akın ediyor. İşte Mevlid Kandili hakkında bazı merak edilen soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili bu yıl 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç ile ilgili dini bir bilgi yer almıyor. Oruç tutmak isteyenler tutabilir, fakat Mevlid Kandili'nde kesin oruç tutulmalı gibi bir bilgi dini kaynaklarda yer almıyor.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLMELİ?

Her kandil günü gibi Mevlid Kandili'nde de dualar okumak, kuran okumak, namaz kılmak, tövbe etmek ve tesbih namazı kılmak gerekir. Yani Mevlid Kandili'nde içimizden geldiği gibi ibadet edebiliriz.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.