Mevlid Kandilinin önemi nedir? 2019 Mevlid Kandili hangi tarihte idrak edilecek?

İslam aleminde önemli gün ve geceler arasında yer alan Mevlid Kandili için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya geldiği gece olan bu özel gecede binlerce müslüman kendilerine şefaatçi olmaları için Peygamber Efendimizin ruhuna dualarda bulunacak. Allah'ın verdiği nimetlere bir kez daha şükredecek olan mümünler Hz. Muhammed'in ümmeti olabilme şerefine nail olduğumuz için Allah'a şükranlarını sunacak. Peki Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2019 Yılının Mevlid Kandili, 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek.

Peygamberin dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili her yıl İslam alemi tarafından çeşitli etkinlikler ve ibadetlerle anılıyor. Diyanet’in kandille ilgili paylaşımı ise şöyle; Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.