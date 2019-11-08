Mevlit Kandili idrak edilecek

Hazreti Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili bugün idrak edilecek. Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12’nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed’in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İstanbul’da Eyüp Sultan ve Fatih, Konya’da Kapu, Isparta’da Ulu ve Elazığ’da Yeni Mahalle camilerindeki özel programda, Kur’an-ı Kerim, mevlidi şerif ve dua okutulacak.Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid gecesini takip eden hafta Mevlid-i Nebi Haftası olarak idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl, Mevlid-i Nebi Haftası temasını “Peygamberimiz ve Aile” olarak belirledi. Mevlid-i Nebi Haftası boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Peygamberimizin hâne-i saadetindeki sevgi, şefkat, güven, huzur ve istişare ortamı toplumumuzla paylaşılacak, günümüzde aile kurumunun yaşadığı sorunlara Kur’an ve sünnet ışığında çözümler getirilmeye çalışılacak.