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23.08.2019 - 14:24| AA/İHA

Mevlit okunurken zemin çöktü! Yaralılar var

Gaziantep’te eski bir evde meydana gelen çökmede ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Mevlit okunurken zemin çöktü! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Hisarcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katında kadınlar mevlit okumak için toplandı.Aşırı yüke dayanamayan direklerin kırılması sonucu 40 kadının bulunduğu alan çöktü. Olayda yaralanan 7 kişi, göçük arasından çıkarılarak ambulanslarla çeşitli  hastanelere kaldırıldı. 

Olay yerine gelen arama-kurtarma ekipleri, tarama çalışmalarını  tamamladı ve olay yeri inceleme çalışmalarına başlandı.Göçüğün meydana geldiği binanın bulunduğu sokak, güvenlik amacıyla  yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Şehitkamil  Kaymakamı Ali Dursun ilgililerden bilgi aldı.

 

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