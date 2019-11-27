MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriMevzuattaki boşluk doğumla ortaya çıktı
27.11.2019 - 07:50 | | ŞEBNEM HOŞGÖR Ankara

Mevzuattaki boşluk doğumla ortaya çıktı

AK Parti’nin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine başlanan torba kanun teklifi ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, bu görevde bulunmuş olanlar ile bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek. Söz konusu düzenlemeye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin eşinin mayıs ayında yaptığı doğumun ardından karar verildiği öğrenildi.

Mevzuattaki boşluk doğumla ortaya çıktı

Milliyet’in AK Parti kurmaylarından edindiği bilgiye göre, mayısta Pakdemirli çiftinin dördüncü oğulları özel bir hastanede dünyaya geldi. Doğum masraflarıyla ilgili Pakdemirli’ye çıkarılan “fark” faturası ise, yeni sistemde Meclis ile bağlantıları olmayan bakanların ve aile fertlerinin tedavi masraflarının hangi kurumca karşılanacağına ilişkin mevzuatta boşluk olduğunu ortaya koydu. Masrafların hangi kurumca karşılanacağı belli olmadığı için Pakdemirli’nin masrafları kendi cebinden ödediği öğrenilirken, yaşanan gelişmenin ardından bu tip durumlarda cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar ile aile fertlerinin sağlık harcamalarının Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanacağının netleştirilmesine karar verildi.

Bu doğrultuda “Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun”a, torba teklifle “Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, bu görevlerde bulunmuş olanları ile bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının ve ölenlerden SGK ile ilişiği bulunmayan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenir” maddesi eklendi.

27 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem27 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İBB'de işten çıkarılan işçilerle ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

İBB'de işten çıkarılan işçilerle ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

Yasak aşkta feci son! Son buluşmada basılınca...

Yasak aşkta feci son! Son buluşmada basılınca...

Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal...

Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal...

Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Sıradaki Haber