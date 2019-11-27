Mevzuattaki boşluk doğumla ortaya çıktı

Milliyet’in AK Parti kurmaylarından edindiği bilgiye göre, mayısta Pakdemirli çiftinin dördüncü oğulları özel bir hastanede dünyaya geldi. Doğum masraflarıyla ilgili Pakdemirli’ye çıkarılan “fark” faturası ise, yeni sistemde Meclis ile bağlantıları olmayan bakanların ve aile fertlerinin tedavi masraflarının hangi kurumca karşılanacağına ilişkin mevzuatta boşluk olduğunu ortaya koydu. Masrafların hangi kurumca karşılanacağı belli olmadığı için Pakdemirli’nin masrafları kendi cebinden ödediği öğrenilirken, yaşanan gelişmenin ardından bu tip durumlarda cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar ile aile fertlerinin sağlık harcamalarının Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanacağının netleştirilmesine karar verildi.



Bu doğrultuda “Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun”a, torba teklifle “Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, bu görevlerde bulunmuş olanları ile bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının ve ölenlerden SGK ile ilişiği bulunmayan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenir” maddesi eklendi.