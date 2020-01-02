MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Meyve bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı
ABONE OL
02.01.2020 - 12:23 | | DHA

Meyve bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı

Karaman'da Yusuf Şen (22), meyve bahçesinde oturduğu sırada tabancayla açılan ateş sonucu bacaklarından yaralandı. Şen hastanede tedaviye alınırken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Meyve bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 06.40 sıralarında Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'ndeki meyve bahçesinde meydana geldi. Yusuf Şen, iddiaya göre rastgele girdiği bir meyve bahçesinde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancadan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan Şen, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Acemi sürücü berber dükkanına daldıÇin'de acemi kadın sürücü, fren yerine gaza basınca berber dükkanına daldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, berberin ve o sırada müşterisi olan küçük çocuğun şaşkınlığı saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Ölü ve yaralılar var

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Ölü ve yaralılar var

Kıdem tazminatına zam! En düşük 2 bin 943 lira..

Kıdem tazminatına zam! En düşük 2 bin 943 lira..

Bu besinleri yiyin, gribe veda edin!

Bu besinleri yiyin, gribe veda edin!

Kırmızı Bank ile tarihte bugün: 2 Ocak

Kırmızı Bank ile tarihte bugün: 2 Ocak

Sıradaki Haber