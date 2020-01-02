Meyve bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 06.40 sıralarında Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'ndeki meyve bahçesinde meydana geldi. Yusuf Şen, iddiaya göre rastgele girdiği bir meyve bahçesinde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancadan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan Şen, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.