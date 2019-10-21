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21.10.2019 - 17:13 | | İHA

Meyve bahçesine daldı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan araç yol kenarındaki meyve bahçesine daldı, kazada 3 kişi yaralandı

Meyve bahçesine daldı: 3 yaralı

Kaza Deydinler girişinde meydana geldi. Ayfel C. (60) idaresindeki 16 KGM 09 plakalı cip, seyir halindeyken direksiyon hakimini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan meyve bahçesine daldı. Bahçe etrafında örülü çitleri yıkan sürücü, ağaca çarparak ancak durabildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Ahmet T. (65) ve Esma T. (62) yaralandı. Her üç yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Bakan Albayrak: "Türkiye cari fazlada rekor kırdı"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT World Küreselleşme Formu'nda bir konuşma yaptı. Albayrak, "Son günlerdeki tüm yaptırım tehditlerine rağmen finansal piyasalarımız büyük bir direnç göstermeye devam etti" dedi.
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