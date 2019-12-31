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31.12.2019 - 16:51 | | AA

Meyve bileşenlerinden mor bazlama üretildi!

Kaplıcaları ve doğasıyla ünlü Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir iş yeri sahibi, meyvelerden elde edilen bileşenlerden oluşan mor bazlama üretti.

Meyve bileşenlerinden mor bazlama üretildi!

Ankara'ya 80 kilometre uzaklıktaki dört tarafı ormanlarla çevrili Kızılcahamam ilçesi, doğası ve kaplıcalarının yanı sıra Türk ekmeği olarak  bilinen ve sacda pişirilen bir ekmek türü olan bazlama üretiminde de adından söz  ettiriyor.

İlçede bazlama üretimi yapan kadın işletmeci Necla Özgen'in  meyvelerden elde edilen bileşenle ürettiği bazlama kısa sürede vatandaşlardan  yoğun ilgi gördü.

Özgen yaptığı açıklamada, mor bazlama üretiminde  yetkililerden yoğun destek aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'de ilk defa Kızılcahamam'da üretilen mor bazlamanın içeriği  meyvelerden elde edilen bileşenlerden oluşuyor. Bu bileşenler antosiyaninler  olarak biliniyor ve sağlığımıza birçok faydası bulunuyor. Antosiyaninler güçlü  bir antioksidan kaynağı. Mor bazlama, düşük glisemik indekse sahip. Kan şekerini  ani yükseltmemesi ve hipoglisemi ataklarına engel olması nedeniyle de şeker  hastaları için de tavsiye ediliyor."


Meyve bileşenlerinden mor bazlama üretildi

Özgen, ürünün üretimi noktasında desteklerini esirgemeyen Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kızılcahamam Tarım ve Orman Müdürü Ümit Alkoç'a teşekkür etti.

Meyve bileşenlerinden mor bazlama üretildi

"DAHA GEÇ ACIKMAYA NEDEN OLAN MOR EKMEĞİ, MOR BAZLAMAYA ÇEVİRDİK"

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy da İstanbul Üniversitesinde yapılan mormiks projesinden hareketle mor bazlamayı geliştirmeyi düşündüklerini anlattı.

Bu anlamda mor bazlamanın üretimine başlanmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Aksoy, "Glisemik endeksi düşük olduğu için yüzde 20 oranında daha geç acıkmaya neden olan mor ekmeği, mor bazlamaya çevirdik. Bu anlamda diyabet hastalarımızın ve obezite problemi yaşayanların Kızılcahamam'a gelip mor bazlama ile tanışmalarını bekliyoruz." dedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ise ilçenin Türkiye'nin  termal cenneti olduğunu, aynı zamanda yeşili ve bazlaması ile ünlü olduğunu  anımsattı.

Bundan sonra artık ilçede normal bazlamanın yanı sıra mor olanının da  kolayca bulunabileceğini anlatan Acar, "Diyabet hastalarımız bu bazlamadan  istifade edecekler. Ben ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

 

 

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