Mezarlıktaki tecavüz girişimine tutuklama kararı

Şişli'de bulanan Feriköy Mezarlığı'ndan İ.Ü. isimli kadına tecavüz etmeye çalışan İ.Ç. “nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs” suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İ.Ç çıkarıldığı mahkemede "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" gerekçesiyle tutuklandı.





AKARYAKIT İSTASYONUNA SIĞINDI

Savcılık tutuklamaya yönelik sevk yazısında, müşteki İ.Ü.’nün savcılıktaki ifadesinde, 20 Kasım 2019 günü şüpheli İ. Ç.’nin kendisini uyuşturucu madde satma bahanesiyle aracına çağırdığını belirterek, araç içerisinde kendisine önce para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiğini, cinsel ilişki teklifini kabul etmemesi nedeniyle aracın kapılarını kilitleyerek kendisini Feriköy Mezarlığı civarına götürdüğünü söylediği anlatıldı. Yazıda, müşteki İ. Ü.’nün şüphelinin burada önce kendisini darp ettiğini, ardından tüm kıyafetlerini çıkarttığını, şüphelinin kendi pantolonunu çıkarttığı esnada bu durumu fırsat bilerek, çıplak vaziyette bağırarak olay yerinden kaçtığını, olay yerinin yakınında bulunan akaryakıt istasyonuna sığındığını söylediği belirtildi.

Yazıda, şüphelinin ise savunmasında suçlamaları kabul etmediğini, para karşılığı müştekiyle cinsel birliktelik yaşamak için olay yerinde olduğunu ancak müştekinin cebinden para çaldığını fark etmesi üzerine bu parayı geri vermesini istediğini, müştekinin de parayı vermemek için elinden kaçtığını beyan ettiği ifade edildi.

SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ

Savcılık sevk yazısında, müştekinin ‘Yardım edin’ diyerek bağırmasıyla akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından gece saat 05.00 sıralarında sokak ortasında çıplak vaziyette bulunması, müştekinin kolluk kuvvetlerince akaryakıt istasyonları çalışanlarınca bulunduğu esnada üzerinde ya da elinde şüpheli tarafından kendisinden çalındığı iddia edilen paranın olmaması, müştekiye ait doktor raporu incelendiğinde vücudunda çok sayıda darp izi bulunması nedeniyle şüpheli savunmasına itibar edilmediği ve şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti.